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أمن الإسكندرية يضبط فران هارب من قضية قتل عمد بالبحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:56 م
أمن الإسكندرية يضبط فران هارب من قضية قتل عمد بالبحيرة حبس -ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط فران هارب من قضية قتل عمد بمديريةأمن البحيرة وذلك أثناء اختباءه فى دائرة قسم شرطة برج العرب .
 
تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير ادارة البحث الجنائي بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب  من ضبط ا ع ا  29 سنة فران  مقيم عزبة أبو خضرة - مركز القناطر  محافظة القليوبية  المحكوم عليه في القضية جنايات مركز حوش عيسي  بأمن البحيرة " قتل عمد " غيابياً بالسجن المؤبد  وبحوزته طبنجة مطموسة الأرقام عيار 9 مم ، وتحرر المحضر جنايات قسم برج العرب  وجاري العرض على النيابة
 
كما تمكن  ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل  من ضبط ا ح ع  38 سنة عاطل  المحكوم عليه في القضيتين رقمي 9849/2015 جنايات قسم كرموز " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبد ،  3056/2016 جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالسجن لمدة 6 ،  بمواجهتهما  أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما ، وجاري التنفيذ عليهما.
 
 
 
 
 
 
 
 

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