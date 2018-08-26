أمن الإسكندرية يضبط فران هارب من قضية قتل عمد بالبحيرة

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط فران هارب من قضية قتل عمد بمديريةأمن البحيرة وذلك أثناء اختباءه فى دائرة قسم شرطة برج العرب .

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير ادارة البحث الجنائي بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب من ضبط ا ع ا 29 سنة فران مقيم عزبة أبو خضرة - مركز القناطر محافظة القليوبية المحكوم عليه في القضية جنايات مركز حوش عيسي بأمن البحيرة " قتل عمد " غيابياً بالسجن المؤبد وبحوزته طبنجة مطموسة الأرقام عيار 9 مم ، وتحرر المحضر جنايات قسم برج العرب وجاري العرض على النيابة

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل من ضبط ا ح ع 38 سنة عاطل المحكوم عليه في القضيتين رقمي 9849/2015 جنايات قسم كرموز " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبد ، 3056/2016 جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالسجن لمدة 6 ، بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما ، وجاري التنفيذ عليهما.