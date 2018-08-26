آداب عين شمس تستعد لاستقبال أكثر من 3 آلاف طالب جدد لإجراء التنسيق الداخلى

كتب محمود راغب

قالت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعى «2018- 2019 »، والذين يبلغ عددهم 2184 طالبا وطالبة «انتظام» و959 طالبا وطالبة «انتساب»، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 800 طالب يومياً.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه سيتم التعامل مع الطلاب من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية، بالإضافة إلى تجهيز الكلية بأكملها وتوفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم توضيح عن خطوات التقديم بدءًا من فتح الملف ومرورًا بكافة الخطوات .

وأشارت القلينى، إلى أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية على «فيس بوك»، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقى استفساراتهم حول إجراءات التنسيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب اتحاد طلاب الكلية سيستقبلون الطلاب الجدد وسيقومون بإرشادهم بإشراف إدارة رعايا الشباب ومشاركة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.