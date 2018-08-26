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"آداب عين شمس" تبدأ اليوم استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:00 ص
"آداب عين شمس" تبدأ اليوم استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تبدأ أعمال التنسيق الداخلى بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية الـ16 اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 30 أغسطس الجارى، بمدرج آداب سفلى بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة بالكلية.

 

وقالت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعى «2018- 2019 »، والذين يبلغ عددهم 2184 طالبا وطالبة «انتظام» و959 طالبا وطالبة «انتساب»، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 800 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية، بالإضافة إلى تجهيز الكلية بأكملها وتوفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم توضيح عن خطوات التقديم بدءًا من فتح الملف ومرورًا بكافة الخطوات .

 

وأضافت، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية على «فيس بوك»، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقى استفساراتهم حول إجراءات التنسيق.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب اتحاد طلاب الكلية سيستقبلون الطلاب الجدد وسيقومون بإرشادهم بإشراف إدارة رعايا الشباب ومشاركة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

 

كما أوضح أن الأوراق المطلوبة مع الطالب هى شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور .

 

 


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