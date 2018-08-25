7 إجراءات لمساعدة الطلاب غير القادرين على الدراسة والتسكين بمدن جامعة القاهرة

كتب وائل ربيعى

حققت جامعة القاهرة، بعض الإجراءات فى الفترة الأخيرة لمساعدة الطلاب غير القادرين، سواء من غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات التسكين بالمدن الجامعية كالتالى:

تكفلت الجامعة بمساعدة الطلاب غير القادرين بالمدن الجامعية وأنشأت مكتباً بالمدينة الجامعية لرعاية الطلاب، وذلك بعد ارتفاع تكلفة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية إلى 350 جنيهاً.

تحملت الجامعة الفروق فى مصروفات المدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين، وذلك من خلال التبرعات، وتخصيص منفذ داخل الجامعة لبيع تذاكر واشتراكات المترو بأسعار مخفضة لطلابها بعد ارتفاع أسعارها، تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية، و180 منحة مجانية شاملة المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية للستين الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة "علوم، رياضة، أدبى"، إنجاز العديد من الأنشطة الطلابية وتدشين برامج لاكتشاف المواهب وصناعة النجوم الأدبية والرياضية والفنية والعلمية، توسيع قاعدة مشاركة طلاب الكليات والمدن فى فعاليات الجامعة الثقافية والتنويرية بدون أى اشتراكات.