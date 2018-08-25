53 قافلة طبية قدمت الخدمة مجانا لـ66 ألف مواطن خلال النصف الأول من أغسطس

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 66 ألفا و547 مواطنا من خلال 53 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 22 محافظة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالى.

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، وكفر الشيخ، واسيوط، ودمياط، وبنى سويف، والمنوفية، والسويس، والاسكندرية، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، والاقصر، والوادى الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والقاهرة، والمنيا، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ومطروح، وسوهاج.

وأضافت "الصادق" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 458 عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 8 آلاف و 264 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفا و821 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 612 حالة للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 1745 مواطنا، وإجراء 673 فحص معملي، وعقد 640 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة اسيوط بالكشف على 4 آلاف و 153 مواطن، واجراء 372فحص معملي، وعقد 877 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 46 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف "مجاهد" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الاسكندرية، فقد تم الكشف على 6 آلاف و 413 مواطنا، وإجراء 917 فحصا معمليا، وعقد 2085 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 100 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الاسماعيلية فقامت بالكشف على 901 مواطن، واجراء 156 فحصا معمليا، كما تم عقد 271 ندوة تثقيف صحي.

وأردف " مجاهد " أنه بمحافظة الاقصر، فتم الكشف على 698 مواطنا، واجراء 75 فحص معملي، وعقد 240 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة البحيرة فتم الكشف على 2544 مواطن، وإجراء 757 فحص معملي، وعقد 659 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 41 حالة الى المستشفيات لإ جراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبمحافظة الجيزة، أشار إلى أنه تم الكشف على 6 الاف و 206مواطن، واجراء 651 فحصا معمليا، وعقد 1045 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الدقهلية، فتم الكشف على 6 آلاف ومواطنين إثنين، واجراء 1262 فحصا معمليا، وعقد 3 آلاف و 850 ندوة تثقيف صحى كما تم تحويل 73 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة السويس، بالكشف على 208 مواطنين، وإجراء 22 فحصا معمليا، وعقد 65 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الشرقية، فتم الكشف على 3 آلاف و 349 مواطن، واجراء 248 فحص معملي ، وعقد 475 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الفيوم، تم الكشف على 2846 مواطنا، واجراء 168فحص معملي، وعقد 404 ندوات تثقيف صحي، كما تم تحويل 16 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة القاهرة تم الكشف على 4 الاف و 972 مواطن، واجراء 237 فحصا معمليا، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطرد "مجاهد" أن القوافل التى تمت بمحافظة القليوبية، قامت بالكشف على 6 آلاف و 874 مواطنا، واجراء 354 فحصا معمليا، كما تم عقد 659 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 1792 مواطن، وإجراء 179 فحص معملي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3 الاف و295 مواطن، واجراء 341 فحص معملي، وعقد 570 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 24 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الوادي الجديد فتم الكشف على 886 مواطن، واجراء 100 فحص معملي، وعقد 67 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بني سويف، فتم الكشف على 2332 مواطن، واجراء 160 فحص معملي، وعقد 248 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 10 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة دمياط تم الكشف على 3 الاف و349 مواطن، واجراء 987 فحص معملي، وعقد 26 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 112 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج، بالكشف على 1127 مواطن، وإجراء 59 فحص معملي، كما تم عقد 240 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة قنا، فتم الكشف على 654 مواطن، بالاضافة الى اجراء 21 فحص معملي.

كما تم الكشف على 5 آلاف و737 مواطنا بمحافظة كفر الشيخ، واجراء 525 فحص معمليا، وعقد 4 آلاف ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 70 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 464 مواطنين بمحافظة مطروح، وتحويل 6 منهم إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.