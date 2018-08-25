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397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة غدا.. وبدء العودة للوطن الإثنين

السبت، 25 أغسطس 2018 12:35 م
397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة غدا.. وبدء العودة للوطن الإثنين غادة والى
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مغادرة أول افواج الحج إلى المدينة المنورة سيكون غدا الأحد وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397 حاجا، لافتة إلى أن البعثة أرسلت لجنة لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق ومن المقرر إقامة الحجاج لمدة 4 ليال لكل فوج.

 

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم، أن الاقامة ستكون فى فنادق مصنفة خمس نجوم بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوى وذلك لحجاج المستوى الأول والثانى وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادى.

 

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أنه من المقرر عودة أول افواج حج الجمعيات للأراضى المصرية يوم الإثنين ويبلغ عددهم 876 حاجا من محافظات الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر.

 

وأوضح أن البعثة ستتولى نقل أمتعة الحجاج للمطارات عبر شركات نقل الأمتعة، تيسيراً على الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

 
 
 
 

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