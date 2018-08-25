video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل وسط الركاب فى قطار أبوقير من محطة مصر بالإسكندرية إلى سيدى جابر

السبت، 25 أغسطس 2018 03:25 م
وزير النقل وسط الركاب فى قطار أبوقير من محطة مصر بالإسكندرية إلى سيدى جابر وزير النقل
كتب- رضا حبيشى
إضافة تعليق
استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إحدى عربات قطارات خط أبوقير فى المسافة من محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة سيدي جابر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة  لجمهور الركاب، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية
 
ودار حوار مع الركاب حول خطط تطوير الخط الذي ينقل حوالى 64 ألف راكب يوميا من خلال 96 رحلة يومية، حيث أكد الوزير على ضرورة تطوير الخط لخدمة أهالى الإسكندرية وخدمة السياحة الداخلية بها، لافتا أن الوزارة تقوم حاليا بالعديد من المباحثات مع بعض المؤسسات الدولية لتطوير الخط و تحويله إلى مترو أو منوريل ودراسة ربطه مع خط ترام الرمل، وأثمرت هذه المباحثات عن موافقة البنك الأوروبى على إعادة الإعمار والتنمية على منحة خاصة بتحديث دراسات هذا الخط مقدارها 950 ألف يورو .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"النقل": السكك الحديدية نقلت من يوم 15 لـ 19 أغسطس 6 ملايين مواطن

وزير النقل يتابع تنفيذ محاور غرب الإسكندرية.. وكوبرى برج العرب جاهز للافتتاح

وزير النقل

محطة سيدى جابر

الاسكندرية




لا تفوتك
بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة