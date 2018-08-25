وزير النقل وسط الركاب فى قطار أبوقير من محطة مصر بالإسكندرية إلى سيدى جابر

كتب- رضا حبيشى

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إحدى عربات قطارات خط أبوقير فى المسافة من محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة سيدي جابر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية

ودار حوار مع الركاب حول خطط تطوير الخط الذي ينقل حوالى 64 ألف راكب يوميا من خلال 96 رحلة يومية، حيث أكد الوزير على ضرورة تطوير الخط لخدمة أهالى الإسكندرية وخدمة السياحة الداخلية بها، لافتا أن الوزارة تقوم حاليا بالعديد من المباحثات مع بعض المؤسسات الدولية لتطوير الخط و تحويله إلى مترو أو منوريل ودراسة ربطه مع خط ترام الرمل، وأثمرت هذه المباحثات عن موافقة البنك الأوروبى على إعادة الإعمار والتنمية على منحة خاصة بتحديث دراسات هذا الخط مقدارها 950 ألف يورو .