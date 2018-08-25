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وزيرة الهجرة تؤكد أهمية ربط شبابنا المقيمين فى الخارج بجذورهم فى وطنهم

السبت، 25 أغسطس 2018 08:25 م
وزيرة الهجرة تؤكد أهمية ربط شبابنا المقيمين فى الخارج بجذورهم فى وطنهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج كلمة لأبناء الجيلين الثانى والثالث فى حفل افتتاح الأسبوع العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 2018 والذى يعقد تحت شعار "العودة للجذور" خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وذلك بحضور 200 شاب وشابة من كل أنحاء العالم بدعوة من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة مرور خمسين عامًا على إقامة الكنائس المصرية بالخارج.

 

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بالترحيب بالشباب الحاضرين لفاعليات المؤتمر من مختلف أنحاء العالم، معربة عن سعادتها بانعقاده خاصة بعد أن أعلن القائمون على تنظيمه بأنه مستوحى من فكرة مؤتمر إحياء الجذور الذى نظمته وزارة الهجرة بمدينة الإسكندرية فى أبريل الماضى.

 

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا الأسبوع يعد خطوة هامة لربط شبابنا من الجيلين الثانى والثالث المقيمين بالخارج بجذورهم فى وطنهم، وذلك من خلال المحاضرات والندوات والزيارات واللقاءات مع بعض الرموز المصرية التى تتضمنها فعاليات الأسبوع العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن أقوى شريحة لتوصيل الرسالة والأخبار بشكل صحيح عن مصر هم أبناء الجيلين الثانى والثالث، الذين يعيشون فى الخارج ويتحدثون نفس اللغة والثقافة.

 

وأكدت الوزيرة أن هذا الأسبوع سيكون له أثره الإيجابى فى نفوس هؤلاء الشباب وكل من سيتابعون هذا المؤتمر فى كافة أنحاء العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

 

وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تحرص دائما على مشاركة أبناء المصريين بالخارج خلال تواجدهم فى مصر على زيارتهم للأماكن الثقافية والتاريخية، وحضورهم لدورات الأمن القومى التى تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية حيث تنظر الوزارة إلى هؤلاء الشباب على أنهم سفراء لمصر فى مختلف أنحاء العالم.

 


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