وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، أن الوزارة نجحت فى إنقاذ غزالة من جزار بمحافظة الإسكندرية، خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك عقب تلقى الوزارة بلاغات من المواطنين، بوجود غزالة مقيدة فى محل جزارة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع الجهات المعنية، والأجهزة المحلية، لاتخاذ ما يلزم حيال الجزار.

وأوضح أبو كب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تولى اهتمام خلال الوقت الحالى على جعل المواطن "شرطى بيئى"، حيث تستعين بطلاب الجامعات بشكل كبير ونشطاء البيئة، للرقابة على الأسواق، خاصة أنه يتم الاتجار فى تلك الكائنات سرا، وبشكل غير شرعى، قائلا: عندما يصبح المواطنين جنود للبيئة سيوفرون كثيرا على الدولة، ويحافظوا على مواردها الطبيعية بشكل أكبر.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، بوزارة البيئة، أن نوع الغزالة المضبوطة غير مصرى، ويطلق عليها الغزال الأوروبى، مشيرا إلى أنه ممنوع الاتجار به، ويتم تربيته وإكثاره بالمزارع بشكل طبيعى، لافتا إلى أن الوزارة توجهت إلى المكان الذى حدده البلاغ للتحقق من صحته، خاصة أن عملية الاتجار فى الكائنات البرية ترتبط باتفاقية دولية خاصة بالاتجار فى الكائنات الحية عبر الحدود.