video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

السبت، 25 أغسطس 2018 03:57 م
وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد الغزالة أثناء وجودها فى مجل الجزراة بالأسكندرية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، أن الوزارة نجحت فى إنقاذ غزالة من جزار بمحافظة الإسكندرية، خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك عقب تلقى الوزارة بلاغات من المواطنين، بوجود غزالة مقيدة فى محل جزارة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع الجهات المعنية، والأجهزة المحلية، لاتخاذ ما يلزم حيال الجزار.

 

وأوضح أبو كب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تولى اهتمام خلال الوقت الحالى على جعل المواطن "شرطى بيئى"، حيث تستعين بطلاب الجامعات بشكل كبير ونشطاء البيئة، للرقابة على الأسواق، خاصة أنه يتم الاتجار فى تلك الكائنات سرا، وبشكل غير شرعى، قائلا: عندما يصبح المواطنين جنود للبيئة سيوفرون كثيرا على الدولة، ويحافظوا على مواردها الطبيعية بشكل أكبر.

 

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، بوزارة البيئة، أن نوع الغزالة المضبوطة غير مصرى، ويطلق عليها الغزال الأوروبى، مشيرا إلى أنه ممنوع الاتجار به، ويتم تربيته وإكثاره بالمزارع بشكل طبيعى، لافتا إلى أن الوزارة توجهت إلى المكان الذى حدده البلاغ للتحقق من صحته، خاصة أن عملية الاتجار فى الكائنات البرية ترتبط باتفاقية دولية خاصة بالاتجار فى الكائنات الحية عبر الحدود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البيئة" تتابع أعمال السيطرة على المقالب العمومية بالقاهرة الكبرى خلال العيد

"البيئة" تدرس معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها بالمصانع

وزارة البيئة

غزال اوروبى

انقاذ غزال من جزار




لا تفوتك
النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة