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السبت، 25 أغسطس 2018 10:58 ص
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نيابة المنصورة تستمع إلى أقوال الأب المتهم بقتل طفليه وإلقائهما بالترعة

السبت، 25 أغسطس 2018 10:40 ص
نيابة المنصورة تستمع إلى أقوال الأب المتهم بقتل طفليه وإلقائهما بالترعة الأب المعهم بقتل أولادة
الدقهلية - شريف الديب
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بدأت نيابة المنصورة الكلية برئاسة المستشار حسام معجوز، وإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، الاستماع لأقوال محمود نظمى السيد الأب المتهم بقتل طفليه بمدينة ميت سلسيل، وإلقائهم داخل إحدى الترع بناحية مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، والتى عرفت إعلاميا بـ"عصافير الجنة".

وقد وجهت النيابة العامة، تهمة القتل العمد لأبناء المتهم محمد وريان ، وادعاء اختطافهما من داخل ملاهى بالمدينة.

وقد كشفت مباحث مديرية أمن الدقهلية، تورط الأب فى الحادث، بعد أن تبين وجود تناقضات فى أقواله، كشفت كذب الرواية التى ادعى من خلالها قيام أحد الأشخاص بمقابلته داخل ملاهى ميت سلسيل، وافتعل حجة المعرفة السابقة له، وتم خطف الأولاد أثناء اللعب من على الأرجوحة.

كما أثار اختفاء الأب من جنازة أولاده الشكوك أكثر، وتم التوصل إلية وتبين إنه داخل أحد الفنادق بمحافظة دمياط، وتم ضبطه وبمواجهته ببعض الحقائق وتضييق الخناق عليه، انهار واعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بظروف نفسية سيئة، وقد تم نقل المتهم إلى نيابة المنصورة الكلية فى حراسة مشددة للتحقيق معه، وسماع تفاصيل الواقعة.

 

 


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