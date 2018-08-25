نيابة السويس تقرر تجديد حبس إرهابى تفجير معسكر فرق الأمن

السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس تجديد حبس الإرهابى "أ. ل" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم الذى يعمل مهندس مدنى، قيامه وآخرين بالمشاركة فى تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الأمن بطريق ناصر بالسويس يوم 25 يناير 2014.

كان ضباط جهاز الأمن الوطنى تمكنوا من ضبط الإرهابى "أ. ل" بعد هروبه خارج المحافظة، بعد تتبعه والبحث عنه حتى تم القبض عليه.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى، إن الإرهابى كان عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية ثم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

كانت محافظة السويس، شهدت يوم 25 يناير 2014 قيام إرهابيين بتفجير سيارة مفخخة أمام معسكر فرق الأمن بطريق ناصر بالسويس.