ننشر أول فيديو لطفلى الدقهلية لحظة اكتشاف جثتيهما

كتب محمد عبد العظيم

ننشر أول فيديو يكشف لحظة اكتشاف جثتى الطفلين محمد وريان بالدقهلية، وهى الجريمة التى شهدتها المحافظة مؤخرا، خاصة وأن التحريات الأمنية توصلت إلى أن الجانى هو والدهم.

وأمر محمد الجداوى رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بحبس والد طفلى الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمود نظمى السيد والد الطفلين محمد وريان، بحضور سكرتارية النيابة الكلية محمد السيد، وواجه رئيس النيابة المتهم بجميع دلائل إدانته والفيديوهات المسجلة له بمحطة البنزين، وتفاصيل مكالمته لزوجته (أم الأولاد) الصادرة من تليفونه المحمول بمحافظة دمياط، فانهار الأب المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة، والتى قام بتمثيلها فى مسرح الجريمة، وأصدرت النيابة قرارها بناءً على اعترافه.