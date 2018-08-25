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نجوم "ذات الكرسى" تحدد موقـع "المرأة المسلسلة" بسـماء الوطـن الـعربى الليلة

السبت، 25 أغسطس 2018 11:55 ص
نجوم "ذات الكرسى" تحدد موقـع "المرأة المسلسلة" بسـماء الوطـن الـعربى الليلة نجوم - ارشيفية
كتب محمد محسوب
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يمكن للراصدين فى مصر والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم السبت، استخدام مجموعة نجوم ذات الكرسى لتحديد موقع مجرة أندروميدا "المرأة المسلسلة"، والتى تعد أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتحتوى على مئات المليارات من النجوم.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يجب عند الرصد استخدام موقع مظلم بشكل كافى يمكن رؤية مجرة أندروميدا المرأة المسلسلة في صورة لطخة ضبابية من الضوء، دون الحاجة لاستخدام مساعدة بصرية، كما فعل الراصدون القدماء للسماء، مؤكدة أن القمر يؤثر على رصد مثل تلك الأجسام الخافتة نظرا لأن القمر سيكون فى طور البدر .

وأضافت، أنه حال عدم التمكن من العثور على مجرة اندروميدا بالعين المجردة وحدها بسبب التلوث الضوئى، يمكن استخدام المنظار الثنائى العينية، ومجموعة نجوم "كاسيوبيه" ذات الكرسى، مشددة على أنه بمجرد العثور على المجرة من خلال العين المجردة أو المنظار يفضل عندها استخدام التلسكوب لرؤية المزيد من تفاصيل مجرة اندروميدا "المرأة المسلسلة".

وأوضحت، أنه فى الوقت الحالى ترصد مجموعة نجوم "كاسيوبية" ذات الكرسي منخفضة نحو الأفق الشمالى الشرقى عند بداية الليل، وفى ساعات ما قبل ضوء الفجر ترصد هذه المجموعة النجمية فوق نجم القطب الشمالي، ويمكن استخدامها بحيث يتم رسم خط وهمى من رأس الجزء الذى يشبه (V) لتحديد موقع مجرة أندروميدا.

 


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