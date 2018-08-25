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خالد صلاح
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ميليشيا الحوثى تمنع دخول منظمات إغاثية إلى مناطق فى الحديدة

السبت، 25 أغسطس 2018 07:10 م
ميليشيا الحوثى تمنع دخول منظمات إغاثية إلى مناطق فى الحديدة الحوثيين
عدن (أ ش أ)
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كشفت مصادر يمنية ميدانية أن المليشيات الحوثية الانقلابية رفضت تحرك المنظمات الأممية وغير الحكومية الإغاثية فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها خاصة فى محافظة الحديدة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت، عن المصادر قولها إن المليشيات المتمردة تعمدت منع دخول الفرق الطبية إلى منطقة الدريهمى واتخاذ المواطنين دروعا بشرية استمرارا لانتهاكاتها بحق المدنيين فى المناطق التابعة لهم.

وروى مواطنون فى منطقه الدريهمى أن المليشيات الحوثية منعت دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المنطقة.

 

 


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