"مياه القناة" تنهى أزمة هبوط خط صرف الجزيرة الوسطى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس جمال الحسينى القائم بأعمال رئيس شركة مياه القناه، أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، تابع الأعمال المكثفة التى تقوم بها مياه القناه من أجل إنهاء هبوط خط الصرف بالجزيرة الوسطى بشارع التجارى بالشيخ زايد، حيث تواصلت الأعمال طوال فترة العيد تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية وتواجد التنفيذيين بالمحافظة.

وأشار الحسينى، إلى أنه تم تغطية عدد كبير من المطابق المسروقة بقطاع السويس، وأن الشركة تواجه سرقات المطابق بالمتابعة وتوعية المواطنين بالمحافظة على المطابق، وتواصل خطة العمل التى يتم تنفيذها فى المحافظات الثلاثة، وذلك نظراً لتزاييد سرقات أغطية المطابق بالمحافظات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الشركة أن المهندس عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد، قام بحل مشكله أغطيه منطقه الأمل وزرزاره، وشباب الخريجين والوفاء، وتركيب الأغطية التى تم سرقتها، وفى الإسماعيلية تم تركيب الأغطية بمناطق الحرفى والشيخ زايد وطريق مجمع الإعلام ومنطقة مسجد الدوحة، وطالب رئيس الشركة المواطنين بالإبلاغ عن المناطق التى يتم سرقة الأغطية منها لسرعة التعامل معها، نظرا لخطورة هذا على أرواح المواطنين وخاصة الأطفال، والتواصل على الخط الساخن 125 على التليفون الأرضى كذلك الإبلاغ عن الذين يقومون بهذا السلوك، علما بأن تغطية تلك المطابق يكلف الدولة مزيدا من الأموال والجهد، لأن الأمر يستلزم تغيير الإطار وتغيير نوعية المطابق للحد من سرقتها.