منح حصانة للمدير المالى لمؤسسة ترامب فى تحقيق فيدرالى

أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة إن المدعى الفدرالى منح حصانة لآلن وايسلبرغ، المدير المالى لمؤسسة ترامب الذى يساعد فى إدارة شركات أسرة دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحصانة مُنحت لوايسلبرغ لتقديمه معلومات حول مايكل كوهين المحامى السابق لدونالد ترامب، فى تحقيق بشأن مبالغ دفعت لشراء سكوت امرأتين فى الحملة الانتخابية عام 2016.

وقام وايسلبرغ بترتيب دفعة من مؤسسة ترامب إلى كوهين الذى دفع 130 الف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز فى أكتوبر ، مقابل سكوتها بشأن علاقة غرامية مفترضة لليلة واحدة فى 2006.

وأوردت شبكة "ان بى سى نيوز" الإخبارية تفاصيل مماثلة مما سيزيد الضغط على الرئيس ، منذ اتهام كوهين تحت القسم هذا الأسبوع ترامب بالقيام بدفعات غير قانونية قبل الانتخابات.

ومنح المدعون الفدراليون ايضا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى صحيفة ناشونال انكوايرر، مقابل شهادتهما بشأن تورط ترامب فى الدفعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية الخميس.

وذكرت وسائل الاعلام أن ديفيد بيكر، المدير التنفيذى لانكوايرر والصديق القديم لترامب، والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول معرفة ترامب بالدفعات لستورمي دانيالز وعارضة فى مجلة بلاى بوى.

وقد عمل وايسلبرغ لترامب لعقود وهو من أكثر الأوفياء له. وبعد انتخاب الملياردير الجمهورى رئيسا، سلّم ترامب إدارة شركاته لابنيه البالغين ووايسلبرغ.