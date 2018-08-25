مكافحة التهرب الجمركى بدمياط تضبط شركة لتبديد غلايتين أجنبيتى الصنع

كتب أحمد يعقوب

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك دمياط برئاسة طارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بدمياط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق الحرة بجمارك دمياط من التوصل إلى قيام إحدى الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة بتبديد وتخريد وتهريب غليتين أجنبيتى الصنع للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أفادت إخبارية سرية رقم 380 لسنة 2018 مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك دمياط، بقيام أحد الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة بتخريد وتقطيع وتهريب عدد 2 غلاية من معدن كبيرة الحجم لزوم وحدة معالجة المياة دون الرجوع لمصلحة الجمارك ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

وتم تشكيل لجنة مشتركة قامت بالتوجه لمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط حيث تبين للجنة عدم وجود أحد الغلايات وتخريد وتقطيع غلاية أخرى ووجود نواقص كبيره لأجزائها دون الرجوع للهيئة العامة للاستثمار -إدارة المنطقة الحرة بدمياط أوالرجوع لجمرك المنطقة الحرة بجمارك دمياط وبالمخالفة للمواد 35 و95 من قانون الاستثمار

وبلغت القيمة الجمركية 9 مليون و757 ألف و966 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 21 مليون و487 ألف و42 جنيها.

وتم الإحالة لإدارة الفتوى والرأى بجمارك دمياط والتى أفادت بان الواقعة تمثل جريمة تهرب جمركى طبقا للمادة 121 من قانون الجمارك وبالمخالفة لقانون الاستثمار والإحالة لإدارة القضايا لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بعد قيام جمارك المنطقة الحرة بدمياط بإخطار الهيئة العامة للاستثمار -إدارة المنطقة الحرة بدمياط بالواقعة وتحصيل كافة الضرائب الجركية والرسوم والضرائب المستحقة عليها وقت التصرف وإخطار وزارة التجارة والصناعة.