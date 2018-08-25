مقتل 7 أشخاص جراء اشتباكات بين مسلحين وقوات من الجيش فى المكسيك

مكسيكو سيتى أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل 7 أشخاص جرّاء اشتباكات بين مسلحين وقوات من الجيش فى ولاية جيريرو جنوبى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية ، الجمعة ، عن مسؤول أمنى مكسيكى قوله ، فى بيان ، إن الضحايا كانوا 6 مدنيين وجندياً واحداً ، وأشارت الشبكة إلى أن الحادثة وقعت صباح اليوم الجمعة فى بلدة النارانجو بولاية جيريرو عندما فتح مسلحون النار على الجنود، يُشار إلى أن ولاية جيريرو تعد من أبرز ولايات المكسيك التى تشهد أعمال عنف متكررة من جانب عصابات مخدرات بالبلاد.