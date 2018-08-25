مقتل عامل فى مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسة فتاة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين بسبب خلافات سابقة بين عائلتين، ومعاكسة شاب لفتاة، مما أسفر عن مقتل عامل وألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات سابقة، ومعاكسة شاب لفتاة، حيث أسفرت المشاجرة عن مقتل عامل.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.