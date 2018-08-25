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مفتى الجمهورية يشيد ببسالة قوات الشرطة فى التصدى للهجوم الإرهابى بالعريش

السبت، 25 أغسطس 2018 07:01 م
مفتى الجمهورية يشيد ببسالة قوات الشرطة فى التصدى للهجوم الإرهابى بالعريش الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ببسالة وتضحيات قوات الشرطة فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، اليوم السبت، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الآر بى جى، إلا أن قوات الأمن تصدت بكل قوة وبسالة مما أسفر عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

 

ودعا مفتى الجمهورية -فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت- جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

 

وقال فضيلة المفتى فى بيانه: "إن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطنى، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

 

وشدد فضيلة المفتى على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.

 

يذكر أن قوات الشرطة نجحت اليوم السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، وأسفرت العمليات عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية وفرار باقى الأفراد والعثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم، وهى 4 سلاح آلى، و30 خزنة آلى، وقنابل يدوية جارى حصر عددها آر بى جى، و3 حزام ناسف، وكاميرا لتصوير العمليات الإرهابية، وجهاز موتورولا.

 


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قوات الشرطة العريش

الارهاب




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