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مصر للطيران تنقل 2480 حاجا على متن 8 رحلات للحج السريع

السبت، 25 أغسطس 2018 11:56 ص
مصر للطيران تنقل 2480 حاجا على متن 8 رحلات للحج السريع حجاج ــ أرشيفية
كتب ــ أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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تسير شركة مصر اليوم السبت، 8 رحلات جوية قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية وعلي متنها 2480 حاجا من حجاج الحج السريع.
 
كان الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة الوطنية مصر للطيران وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير جميع الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج.
 
وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن بعثة الشركة عقدت اجتماعًا تحضيريًا ثانيا الخميس الماضى، استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.

 


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