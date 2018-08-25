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السبت، 25 أغسطس 2018 09:49 م
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مصرع طيار أمريكى وإصابة شقيقه إثر تحطم طائرة بولاية ماساتشوستس الأمريكية

السبت، 25 أغسطس 2018 09:24 م
مصرع طيار أمريكى وإصابة شقيقه إثر تحطم طائرة بولاية ماساتشوستس الأمريكية طائرة أمريكية
واشنطن (أ ش أ)
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لقى طيار بالجيش الأمريكى مصرعه، فيما أصيب شقيقه بجروح، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن الحادث وقع بالقرب من مطار "جرانلاند"، وذلك أثناء قيام الطيار وشقيقه بنثر رفات والدهما الذى توفى مؤخرا، حيث تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد لأسباب فنية، وفقا لتقارير أولية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن شقيق الطيار يخضع حاليا للعلاج، حيث وصف الأطباء حالته بـ "الحرجة"، مضيفة أن الطيار يتمتع بخبرة طويلة فى قيادة المروحيات، وكان يعمل بالحرس الوطنى التابع للجيش الأمريكى.

 


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