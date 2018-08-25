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السبت، 25 أغسطس 2018 12:25 م
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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

السبت، 25 أغسطس 2018 11:23 ص
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم مستشفى الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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لقى مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى بالفيوم، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم ووقوع مصابين بالطريق الدائري وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب السيارة رقم ف د أ 1638 ربع نقل قيادة حمادة محمد حلمي 30 سنة سائق ومقيم عزبة الحريشي بدائرة مركز الفيوم وأصيب في الحادث، كما أسفر الحادث عن وفاة محمد حامد صبحي 47 سنة وإصابة محمد حمادة محمد 6 سنوات.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لاصطدام السيارة بالجزيرة الوسطي بالطريق، وانقلابها، حيث تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ علي السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

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