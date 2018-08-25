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مصرع ربة منزل وإصابة طفلها إثر انقلاب سيارة بطريق الضبعة بوادى النطرون

السبت، 25 أغسطس 2018 10:19 ص
مصرع ربة منزل وإصابة طفلها إثر انقلاب سيارة بطريق الضبعة بوادى النطرون إنقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجلها بجروح، إثر إنقلاب سيارة بطريق الضبعة الجديد، بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق محور الضبعة الجديد بالكيلو 100 إتجاه الجيزة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة "محمد م ج" 43 سنة محاسب ومقيم شبين القناطر قليوبية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القياده بيده نتيجة انفجار أحد الإطارات، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة "نجوى ا ع" 38 سنة ربة منزل، ومقيمه بذات العنوان، وإصابة نجله عمر 6 سنوات، بجرح بالقدم اليمنى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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