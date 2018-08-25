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مصدر أمنى ببنى سويف يكشف حقيقة مشاجرة شرطى مع أمن كنيسة الزيتون

السبت، 25 أغسطس 2018 11:45 م
مصدر أمنى ببنى سويف يكشف حقيقة مشاجرة شرطى مع أمن كنيسة الزيتون كنيسه-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف، إن ما نشر بأحد المواقع عن اقتحام شرطى يعمل بإدارة الحماية المدنية ببنى سو يف صحن كنيسة شمال المحافظة أثناء إقامة القداس، عار تماما من الصحة.
 
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، على نشوب مشادة كلامية بين شرطى الحماية المدنية المكلف بتأمين كنيسة الشهيد  مار جرجس بقرية الزيتون بمركز ناصر شمال بنى سويف، وأحد أفراد الأمن الإدارى التابع للكنيسة، و تحولت  إلى مشاجرة بالأيدي، وتدخل لانهاءها أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة وتحفظوا على شرطى الحماية المدنية، وتم إخطار مركز شرطة ناصر بالواقعة فأرسلوا سيارة  نقلته إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وخضع الشرطى للتحقيق وذلك منذ أسبوع مضى.
 

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