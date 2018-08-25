مساعد وزير الداخلية الأسبق يضع روشتة لحماية منزلك من السرقة خلال الأجازات

كتب أحمد إسماعيل

يلجأ اللصوص عادة إلى اقتحام وسرقة المنازل فى الأجازات، وذلك بعد التأكد من مغادرة أصحابها، إضافة إلى المنازل التى لا تحظى بأنظمة أمنية مناسبة، فوجود كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار وغيرها من وسائل الحماية، كفيلة بإبعاد اللصوص عن منزلك، أو على الأقل تعطيلهم إلى حين وصول الشرطة.

من جانبه وضع اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، عدد من النصائح الهامة التى تساعدك على حماية منزلك من السرقة .. أبرزها :

1 - لا تشيع خبر سفرك للخادمة والبواب والجيران والمكوجى ،وأجعل سفرك مفاجىء،ولاتخبرهم عن مدة غيابك أو عودتك من السفر.

2- لا تترك أشياء ثمنية ومبالغ مالية كبيرة داخل منزلك خلال سفرك، واحتفظ بكل المقتنيات الثمينة بعيدا عن منزلك ولا تحتفظ بأى مشغولات ذهبية أو مبالغ مالية كبيرة فى المنزل قدر الإمكان فالبنوك آمن وسيلة للاحتفاظ بمثل هذه الأشياء، وأن وجد يجب أن تضعهم فى مكان لا يتطرق إليه اللص، مثل علبة لبن فارغة، أو داخل كيس بلاستيك داخل الحمام ، أو فى أحد الأوانى داخل المطبخ

3- إذا كنت تسكن فى الأدوار القريبة من الأرض، فلابد من تأمين منافذ دخول وخروج منزلك جيدا، وتركيب كالون أمان وعدم الاعتماد على كالون واحد على باب شقتك والتأكد من غلق الباب بأكثر من "تكة"،وغلق الشبابيك بشكل محكم ووضع فاصل حديدى عليها خاصة الشبابيك القريبة من مواسير الصرف.

4- ترك غرفة أو أكثر مضاءة فى المسكن لإيهام اللصوص بأن هناك أشخاصًا متواجدين فيها وتجنب ترك المسكن فى حالة ظلام.

5- تركيب كاميرات مراقبة تسهل عمليات رصد أى تحركات غريبة أو تحديد هوية الجناة فى حال حدوث عملية السرقة.

6- عدم النزول مسرعا وترك المفاتيح فى باب الشقة وفى حالة فقدك أو أحد أبناءك مفتاح الشقة لابد من تغيره بشكل فورى .

7- وضع أجهزة إنذار داخل المسكن ضد السرقة يعرفك بوجود حادث سرقة فى منزلك.

8- عدم ترك مفتاحك خارج المنزل سواء فى السيارة أو مكان العمل.

9- عند عمل نسخة احتياطية لا تترك مفاتيحك فى الورشة وباشر عملية تصنيع النسخة بنفسك.

وأختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه،مطالبا رجال الشرطة بتكثيف التواجد الأمنى خلال العطلات والاعياد وأوقات الاسترخاء،وإطلاق سرينة النجدة لبث حالة من الطمأنينة لدى المواطنين ، وأرهاب اللصوص، والإستعلام عن المسجلين خطر سرقات داخل دائرة كل قسم ، لمعرفة أمكان تواجدهم خلال الأعياد والعطلات،نوع من الردع ضد قيامهم بجرائم سرقة.