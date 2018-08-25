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مسئولون من الصحة والصليب الأحمر الدولى يتفقدون سفينة تحمل 150 مهاجرًا

السبت، 25 أغسطس 2018 05:19 م
مسئولون من الصحة والصليب الأحمر الدولى يتفقدون سفينة تحمل 150 مهاجرًا الصليب الأحمر
روما (أ ش أ)
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تفقد مسئولون بمجال الصحة وآخرون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سفينة "ديتشوتّو" التابعة لخفر السواحل الإيطالى التى رست منذ أيام فى جزيرة صقلية الإيطالية وتحمل على متنها 150 مهاجرًا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن خبراء الصحة يرغبون فى التحقق من الظروف الصحية على متن السفينة التى أنقذ طاقمها المهاجرين فى الـ16 من أغسطس الجارى فى البحر المتوسط، مشيرة إلى أن السفينة كانت قد رست فى ميناء مدينة كاتانيا الإيطالية فى وقت سابق خلال أيام قليلة ماضية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سيارة إسعاف قامت اليوم السبت، بإيصال لوازم صحية ليتم أخذها على متن هذه السفينة، التى يعد غالبية ممن عليها من المهاجرين الإريتريين، موضحة أن السلطات الإيطالية سمحت خلال الأيام الأخيرة الماضية بإنزال المهاجرين القُصّر والمرضى من على متنها بعد أن أصر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سلافيني، فى وقت سابق على عدم السماح بإنزال هؤلاء المهاجرين فى انتظار قرار الاتحاد الأوروبى بشأن الدول التى ستسقبلهم، غير أنه لم تقدم - حتى الآن - أى دولة على تقديم عرض باستقبالهم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال نحو 600 ألف من طالبى اللجوء إلى إيطاليا بعد أن تم إنقاذهم فى البحر على مدار السنوات القليلة الماضية.

 


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