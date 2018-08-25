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محافظ سوهاج: 5.5مليار جنيه قيمة استثمارات مصنع أسمنت المصريين.. صور

السبت، 25 أغسطس 2018 01:14 م
محافظ سوهاج: 5.5مليار جنيه قيمة استثمارات مصنع أسمنت المصريين.. صور الاعمال الانشائية بمصنع اسمنت المصريين بغرب جهينة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار الأعمال الإنشائية بمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة، والمقرر أن يبدأ خلال الشهور القليلة القادمة فى الإنتاج، مشيرا إلى أن المصنع هو أحد مشروعات مجمع مواد البناء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة.

وأوضح المحافظ  فى بيان له ، أن مصنع الأسمنت الجديد هو أحد المشروعات الاستثمارية العملاقة على أرض المحافظة، باستثمارات تبلغ قيمتها 5.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المصنع يساهم فى توفير 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يومياً.

وأضاف أن هذا المشروع العملاق يأتى ضمن رؤية التنمية الاقتصادية لمحافظة سوهاج، والتى تعتمد على تحويل الهيكل الاقتصادى للمحافظة إلى اقتصاد قائم على السياحة والصناعة، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مستمدة من رؤية التنمية الاقتصادية لمصر 2030، التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كان  المحافظ قد قام فى شهر ابريل من العام الماضى 2017 بوضع  حجر الأساس لمشروع مجمع مواد البناء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة ، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي ، ورجل الاعمال أحمد ابو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع ، ويقام المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع ، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ويشمل المجمع مصنع للأسمنت ، ومصنع للحوائط الأسمنتية ، ومصنع للخرسانة الجاهزة ، وخط إنتاج للطوب الاسمنتي .

 

 

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الاعمال الانشائية بمجمع الاسمنت بجهينة

 

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مصنع اسمنت بجهينه

 

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الاعمال الانشائيه بمصنع سوهاج
 
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مصنع اسمنت المصريين
 
 

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