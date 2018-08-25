محافظ القليوبية: 161 قرية مخدومة بالصرف الصحى وجارى التنفيذ بـ65 قرية

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه من حق المواطن الحصول على كوب مياه نظيف وللقضاء على مشكلة ندرة المياه فى المناطق المحرومة.

وأضاف عشماوى، إنه جارى الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سرياقوس الشرقية بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ (مدنى 90% - ميكانيكا 75%)، وجارٍ التسليم الجزئى لمشروع الصرف الصحى لقرى شبين القناطر "محطة معالجة القلزم"، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 75 ألف نسمة بـ 8 قرى، منها 6 قرى جارٍ التنفيذ بها (طحوريا – كفر طحوريا – القلزم – الأحراز – الحسانية، بمركز شبين القناطر – وقرية عرب الغديرى بمركز طوخ)، وقريتان محرومتان من الخدمة (كفر الشيخة سالمة وكفر الصهيبى بمركز شبين) سيتم ربط تصرفاتهما على محطة المعالجة، مشيرة إلى أنه جارٍ التسليم الإبتدائى لمحطات رفع (القلزم – الأحراز – طحوريا وكفر طحوريا)، وجارٍ تنفيذ محطة رفع الحسانية، والغديرى، وطحانوب الرئيسية والفرعية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن القرى المخدومة بالصرف الصحى تبلغ 161 قرية والقرى الجارى تنفيذها 65 قرية، لافتا إلى إنه سيتم الانتهاء من توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حيث إنه بإنتهاء العام المالى 2017/2018 سيتم توصيل الصرف الصرف إلى 60% من القرى بالمحافظة، حيث سيتم الانتهاء من 26 قرية بنهاية 2018 وبداية 2019.