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السبت، 25 أغسطس 2018 10:57 ص
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محافظ القليوبية يعلن ضبط عصابة تنقب عن الآثار بقرية ميت حلفا بقليوب

السبت، 25 أغسطس 2018 10:18 ص
محافظ القليوبية يعلن ضبط عصابة تنقب عن الآثار بقرية ميت حلفا بقليوب موقع التنقيب عن الاثار
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية القبض على تشكيل عصابى مكون من 8 أفراد لتنقيبهم عن الآثار بحارة درب السوق بجوار المسجد الكبير بقرية ميت حلفا، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب بضبط العصابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت إحالتهم جميعا للنيابة العامة، وكانت العصابة قد قامت بالحفر فى منزل لعمق 8 أمتار للبحث عن آثار أسفل المنزل.
 
وتقدم المحافظ بالشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية على الجهود التى بذلت لضبط العصابة، والتى كان يمكن أن تتسبب فى حدوث كارثة لولا يقظة المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ، فلهم كل الشكر ولقوات الأمن والجهاز التنفيذى بمركز ومدينة قليوب فى ضبط تلك العناصر التى تحاول التخريب من أجل البحث عن المال بصورة غير مشروعة.
 
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