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السبت، 25 أغسطس 2018 03:27 م
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محافظ الدقهلية يوافق على منح تراخيص مزاولة النشاط الطبى لـ14 منشأة

السبت، 25 أغسطس 2018 02:25 م
محافظ الدقهلية يوافق على منح تراخيص مزاولة النشاط الطبى لـ14 منشأة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، منح تراخيص مزاولة النشاط الطبى لـ 14 منشأة طبية شملت عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمراكز السنبلاوين، الجمالية، المنزلة، المنصورة.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان انتهاء المعاينات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض ووفقا للقانون.

وأضاف محافظ الدقهلية، فى بيان أن العيادات والمراكز الطبية التى منحت الترخيص شملت عيادات للكشف الطبى فقط فى تخصصات طب الأطفال، قلب واعية دموية، مسالك بولية، جراحة عامة، باطنة، الأسنان، نساء وتوليد، جهاز هضمي، الجلدية والتناسلية، تخصصات مختلفة، مراكز لإجراء عمليات وبها غرف عنايه مركزة، مؤكداً على أهميه متابعه التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أيه مخالفات يتم ارتكابها، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحه وحياه المواطنين، مشدداً على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 

 


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