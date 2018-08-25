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محافظ الدقهلية يؤكد استمرار خطة القوافل العلاجية الشهرية بالمحافظة

السبت، 25 أغسطس 2018 01:23 م
محافظ الدقهلية يؤكد استمرار خطة القوافل العلاجية الشهرية بالمحافظة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية – شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية اليوم السبت، على استمرار خطة القوافل العلاجية الشهرية بمراكز ومدن المحافظة .

 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن القوافل العلاجية تأتي وفق خطة محددة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في نطاق إقامتهم لتوفير النفقات والجهد والوقت على المرضى والمترددين، انطلاقا من حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين .

 

واعتمد الشعراوي، المذكرة المعروضة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، المتضمنة جدول القوافل، والتي يتم تسييرها خلال شهر سبتمبر المقبل .

 

وتبدأ القوافل أعمالها يوم 3، 4 سبتمبر المقبل بمركز جمصة بقرية السلسول، ويومي 9،10 بمركز المنزلة قرية الشبول، ويومي 14،15 بقرية اولاد حانا، أما في مركز بلقاس يومي 17،18 بقرية 55 ابو ماضي، ومركز المنصورة يومي 24،25 بقرية ميت محمود.

 

وأوضح المحافظ، أن الحكومة تبذل كافة الجهود لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع الأنحاء.


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