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محافظ الإسماعيلية يعلن دخول عدد من المشروعات التنموية للخدمة باحتفالات أكتوبر

السبت، 25 أغسطس 2018 03:50 م
محافظ الإسماعيلية يعلن دخول عدد من المشروعات التنموية للخدمة باحتفالات أكتوبر جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومضاعفة حجم العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها فى الوقت الراهن والمقرر الانتهاء منها ودخولها للخدمة الفعلية والتشغيل قبل نهاية العام الجارى 2018 وفقا للبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة لنهوها، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الآخيرة، والتشطيبات النهائية لتلك المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى وتوقيتات دخولها للخدمة الفعلية والتشغيل الفعلى استعدادا لاحتفالات أكتوبر القادمة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والتى تستهدف إستكمال مسيرة التنمية الشاملة والتطوير لمختلف قطاعات المحافظة.

 

وشهد الاجتماع الذى حضره محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة و المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أسامة عبد العزيز رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة وسعاد حامد مدير الشئون القانونية والمهندس جمال خلف مدير عام الأملاك ونورهان السيد عيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ المحققة لعدد من المشروعات المقرر نهوها وافتتاحها رسميا قبل نهاية العام الجارى 2018.

 

كما أستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات رفع الكفاءة والتطوير الشامل لشبكة الطرق والمحاور المرورية وخاصة مداخل ومخارج المحافظة.

 

وعلى جانب آخر تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لملف وأعمال لجنة تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات أعمال اللجنة والتى تشمل أعمال الفحص والمعاينات، ومتابعة نسب تسديد رسوم الفحص والمعاينة من أصحاب طلبات التقنيين وما تم تنفيذه من إجراءات.


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