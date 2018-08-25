محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس عبد الحميد غريب، رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى وقص وتهذيب الأشجار وصيانة شبكات الرى الخاصة بتلك المناطق وصيانة أعمدة الكهرباء وقص وتهذيب الأشجار والنجيل وصيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الاضاءة والنافورات من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة وخدمة شعبها ومواطنيها.

وشملت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه تفقد أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق الدائرى.

وخلال الجولة أكد المحافظ على مضاعفة وتكثيف حجم العمل استعدادا لاحتفالات المحافظة بافتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية قريبا.