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محافظ أسيوط يعلن انتهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة بالمحافظة

السبت، 25 أغسطس 2018 11:13 ص
محافظ أسيوط يعلن انتهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة بالمحافظة محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح
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قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، ان مستشفيات مديرية الصحة والتأمين الصحى بأسيوط أنهت قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الحرجة وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وادارة مستشفيات جامعة أسيوط والقوافل الطبية المكبرة من جميع التخصصات وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة زمنية 6 أشهر ومجاناً مع مراعاة الحالات الحرجة.

وأشار المحافظ – خلال تصريحات صحفية له اليوم – الى أنه عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مبادرة انهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة بجميع المستشفيات تم على الفور التنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط لتجميع بيانات المرضي من كافة مقدمي الخدمة الطبية التابعين للدولة بالمحافظة إضافة إلى " رصد و تسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة " للبدء فورا في علاج هذه الحالات و تقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه لا توجد أي حالات بقوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة بمستشفيات الصحة بالمحافظة والبالغ عددها 16 مستشفى مركزى وتخصصى.

وأضاف الدكتور سامى الشريف مدير هيئة التأمين الصحى بوسط الصعيد، أنه تم إنهاء جميع قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة بمستشفى التأمين الصحى بالمحافظة والبالغ عددها 110 حالة بالتنسيق مع قافلة طبية مكبرة من كافة التخصصات الطبية من الأطباء المتخصصين وكبار الأساتذة وتم إجراء العمليات الجراحية لهم.


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