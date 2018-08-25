مجهول يعرض فيلما إباحيا على شاشات العرض بنادى السنطة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهد نادى السنطة الرياضى بمحافظة الغربية، قيام شخص مجهول بعرض فيلما إباحيا على شاشات العرض الموجودة بالنادى وسط حالة من الذهول بين أعضاء النادى.

حيث قام بتوصيل هاتفه على جهاز العرض باستخدام البلوتوث، وقام بعرض الفيلم الجنسى، دون معرفه هويته.

وتدخل على الفور سيد موج، رئيس مجلس إدارة النادى وتم فصل الشاشات فورا والتحقيق فى الواقعة.

وقال رئيس النادى فى تصريح صحفى إن الشاشات موصله على جهاز عرض به خاصية الاتصال بـ"البلوتوث" التى تتيح لأى شخص توصيل هاتفه بالجهاز بسهوله، مشيرا أن عارض الفيديو قام بتوصيل هاتفه بالجهاز وقام بإذاعة الفيديو الإباحى.

وأكد رئيس النادى أنه جارى التحقق مع هوية من أذاع الفيديو واتخاذ إجراء قانونى حياله، مبينا أنه تم تغيير الرقم السرى للجهاز لمنع التوصيل من أى أجهزة محمول عليه.