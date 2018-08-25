متابعة توحيد قواعد البيانات أولوية "اتصالات البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

كتب محمد صبحى

أكد النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من الأولويات خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويأتى فى مقدمتها توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح السعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية كلف وزارة الاتصالات والرقابة الإدارية بإدارة قواعد البيانات فى مصر، خاصة أن لدينا ما يزيد عن 30 قاعدة بيانات حكومية، موضحًا أن الآن يتم تلقيح البيانات وتربيطها لتحقيق التواصل بين الوزارات وحتى يكون لدينا قاعدتين بيانات واحدة؛ أحدهنا لدى وزارة الاتصالات والأخرى لدى الرقابة الإدارية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن اللجنة أنهت عددًا من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها قانون مكافحة تقنية المعلومات وقانون الإعلام الإلكترونى، بالتنسيق مع النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى قانون التنظيم الإلكترونى المعروف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.