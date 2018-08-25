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مباحث مدينة نصر تحبط محاولة سرقة محل وتضبط عاطلين أثناء كسرهما الأقفال

السبت، 25 أغسطس 2018 03:35 م
مباحث مدينة نصر تحبط محاولة سرقة محل وتضبط عاطلين أثناء كسرهما الأقفال المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فى ضبط كلا من "شعبان س ا" 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم "سرقة "، و"محمد ع ز" 34 سنة، عاطل، وبحوزتهما السيارة رقم ل ر ب 743 "مطموسة الأرقام"ملك وقيادة المتهم الثانى.

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل السيارة على مقص حديدى كبير الحجم، قصافة حديدية، هيلتى كهربائى، 4 أجنة حديدية، 2 بنسة، 2 مفك، صاروخ كهربائى، جاكوش، منشار، سلك كهربائى، 2 شال، مجموعة من القفازات الطبية، اثناء شروعهما فى سرقة محل للملابس باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وتبين قيامهما بكسر الأقفال الخارجية للمحل بمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى سرقة المحل.

 

كما أمكن التوصل للمجنى عليه مدير المحل، وبسؤاله اتهمهما بشروعهما فى سرقة المحل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 


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