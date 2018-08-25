كتب مصطفى عبد التواب

تؤسس الحكومة لشبكة قومية لحاضنات الأعمال، من خلال تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة فى مشروع رواد ٢٠٣٠ بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وفيما يلى يجيب اليوم السابع على تساؤل لماذا تنشئ الدولة حاضنات الأعمال؟

فى البداية لماذا تنشئ الدولة حاضنات أعمال؟

بحسب الدكتورة غادة خليل، مديرة المكتب الفنى لوزارة التخطيط ومديرة مشروع رواد 2030، فإن وزارة التخطيط تستهدف من خلال حاضنات الأعمال إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانات التى تعمل على تسهيل إقامة المشروعات إلى جانب العمل على ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة.

هل ترسخ حاضنات الأعمال التواصل بين الدولة وشبابها؟

بحسب الموقع الرسمى لمشروع رواد ٢٠٣٠ تضمنت الأهداف التواصل مع الشباب فى جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز التواصل عن بعد والتحالف مع الجامعات المحلية والتعليم عبر الإنترنت، لدعم إنشاء وتوطين الشركات الناشئة والجهات الراعية للابتكار فى ربوع مصر المختلفة وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.

كيف تساهم حاضنات الأعمال فى خفض البطالة؟

المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية، هو ضمن أهداف مشروع رواد ٢٠٣٠، الذى يستهدف لخلق الشباب لوظائفهم وتوظيف آخرين معهم.

كيف توظف الدولة مشروعات الشباب فى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية؟

يطلق المشروع قريبًا خريطة ترويجية واسترشادية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للدولة، قبل نهاية العام الحالى، فى إطار خدمة أهداف الشبكة القومية لحاضنات الأعمال.

ما الحاضنات التى تعمل عليها الدولة حاليا؟

يستكمل المشروع شبكة الحاضنات التكنولوجية من حيث التخصص والتوزيع الجغرافى، حيث يعمل حاليًا على إنشاء أول حاضنة أعمال متخصصة للذكاء الاصطناعى فى جامعة الإسكندرية، أول حاضنة تكنولوجية فى جامعة المنيا (حاضنة عامة) علاوة على حاضنة أعمال طنطا وحاضنة أعمال قنا والحاضنة التكنولوجية للوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنها متمثلة فى مشروع رواد 2030، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر.