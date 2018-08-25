فيديو.. ويل سميث يصدم المتسوقين فى متجر بلندن بالترويج لمنتج ابنه

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "أيرش إيجزامنر" إن النجم الأمريكى الشهير ويل سميث، فاجأ المتسوقين فى متجر "بوتس" بلندن عندما ارتدى زى الموظفين وأخذ يقنع العملاء لشراء زجاجات مياه "جاست واتر" والتى ينتجها ابنه جايدن بغرض الحفاظ على البيئة حيث يمكن إعادة تدويرها.



ويل سميث يرتدى زى موظفى بوتس

وأضافت الصحيفة أن سميث ارتدى قميص الموظفين وربطة العنق، ومشى فى ممرات المتجر وهو يغنى ويرقص أحيانا ويتحدث إلى المتسوقين، ويؤكد لهم أنه ليس شخصا يشبهه، وإنما الممثل الشهير.



ويل سميث يروج لمنتج ابنه فى بريطانيا

ورحب سميث بالعملاء فى المتجر وقال لها "هناك منتج جديد رائع نقدمه لكم فى بوتس اليوم، اسمه "جاست واتر"".



جايدن سميث على انستجرام ..لهذا السبب ننتجها فى إشارة إلى زجاجات جاست واتر

وكتب ويل سميث على إنستجرام: "قبل بضع سنوات، بدأ ابنى جايدن شركة هدفها جعل مياه الشرب المعبأة أكثر أمنا لعالمنا. وأنا فخور لأقول أننا توسعنا هذا الأسبوع خارج أمريكا، و"جاست واتر" أصبحت على أرفف متاجر بريطانيا. اذهبوا اشتروا من تلك الزجاجات، وأرسلوا لى صورة باستخدام هاشتاج "جاست واتر".