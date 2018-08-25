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فيديو وصور.. "جاردن سيتى الجديدة" على مساحة ألف فدان بالعاصمة الإدارية

السبت، 25 أغسطس 2018 10:31 ص
فيديو وصور.. "جاردن سيتى الجديدة" على مساحة ألف فدان بالعاصمة الإدارية جاردن سيتى الجديدة
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحى السكنى "R5" الذى بدأ تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة" يقع على مساحة ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

وأوضح مدبولى أن الطراز المعمارى الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسى القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

وأشار إلى أن الحى يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

 

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جاردن سيتى الجديدة

مصطفى مدبولى

الاسكان




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