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السبت، 25 أغسطس 2018 05:37 م
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فيديو.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات مرورية مكبرة بالشوارع لمنع دخول التوك توك

السبت، 25 أغسطس 2018 01:37 م
فيديو.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات مرورية مكبرة بالشوارع لمنع دخول التوك توك محافظ الغربية أثناء الحملة المرورية
الغربية - مصطفى عادل
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه، على ضرورة شن حملات مرورية مكبره بالشوارع على مدار الساعة، لمنع دخول مركبات التوك توك الشوارع الرئيسة، وذلك لمنع التكدس المرورى بالشوارع، وضبط المخالفين حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالين.

جاء ذلك على خلفية الحملة المكبرة التى قامت بها إدارة مرور الغربية اليوم، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرورالغربية، وتم ضبط عدد من مركبات التوك توك والموتسيكلات بدون ترخيص.

 


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