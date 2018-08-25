فيديو.. حجاج بيت الله من الصينيين يودعون الكعبة بالبكاء والدعاء

كتب محمد مصطفى

بالبكاء والخشوع والرهبة التامة، ودع حجاج بيت الله الحرام من الصينيين الكعبة المشرفة فى مشهد مهيب رافضين إعطاء ظهورهم لها، فى مهابة واحترام.

بالبكاء حجاج الصين يودعون الكعبة رهبة ورغبه ومهابه واحترام وعدم إعطاء ظهورهم للكعبة المشرفة 🕋اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وحباً ،، وارزقنا زيارته مرات

وسنين مديده وتقبل طاعتنا آمين ..

#اجمل_صوره_في_حج_1439 pic.twitter.com/vqqP0AoEsh — 🌟منصور العواجي🌟 (@mansour_alawaji) August 24, 2018

تملك البكاء والشعور بالرهبة قلوب الحجاج الصينيين بعد طواف الوداع مع إدراكهم أن ربما تكون تلك أخر مرة يقفون فيها أمم الكعبة المشرفة، رافضين حتى أن يولوا ظهورهم لها وظلوا يودعوها بالدموع والدعوات والرجوع للخلف.

يذكر أن النسبة الأكبر من عدد الحجاج هذا العام كانت من الدول الأسيوية عدا الدول العربية، حيث بلغ عددهم مليون و656 ألفا و936 حاج بنسبة 59.7%، فيما حل ثانيا الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجى بمقدار 395 و410 حجاج بنسبة 22.5%، وثالثا جاء عدد الحجاج من الدول الإفريقية عدا الدول العربية بمقدار 166 ألف و83 حاجا بنسبة 9.5%، ثم الدول الأوربية بعدد حجاج 88 ألف و601 حاج بنسبة 5%، ثم دول مجلس التعاون الخليجى بعدد حجاج 34 ألف و140 حاجا بنسبة 1.9%، وأخيرا الحجاج من الأمريكيتين واستراليا وبلغ 24 ألف و992 حاجا بنسبة 1.4% من إجمالى عدد الحجاج.