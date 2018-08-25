فى 18 معلومة.. التفاصيل الكاملة لحملات إزالة التعديات على نهر النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، من الحملات المكثفة لإزالة التعديات على زمام نهر النيل بالأقصر، وذلك بناءاً على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل الحملات لحماية طرح نهر النيل بمدن وقرى الأقصر:

1. انطلقت الحملات لحماية نهر النيل بناء على خطة العام المالى 2018 /2019

2. الأعمال التى يجرى تنفيذها تضمنت أعمال إزالة الحشائش على بند 1/1

3. تم عمل إزالة وصيانة ورد النيل والحشائش الأخرى من كيلو 205 حتى كيلو 240 بدائرة هندسة نيل الأقصر بتكلفة 949.473 جنيه

4. بلغت نسبة تنفيذ الإزالات بتلك المنطقة 45% وتنتهى آخر يناير 2019

5. تمت عمليات إزالة وصيانة ورد النيل والحشائش الأخرى بدائرة هندسة نيل أسنا بتكلفة 464.850 جنيها بلغت نسبة تنفيذها 25% ومن المقرر انتهائها منتصف ابريل 2019.

6. خطة الإدارة تضمنت فى مجال الأعمال الفنية أعمال التشغيل الذاتى للمعدات من خلال متابعة إزالة نبات النيل

7. تم بالخطة إزالة المعدات الأخرى من نهر النيل من امام قناطر اسنا القديمة عند الكيلو 166.600 وامام قناطر اسنا الجديدة عند الكيلو 167.800

8. تم عمل قص وجمع الحشائش ومعدات نهرية وبحرية تقوم بتجميع نبات ورد النيل والحشائش الأخرى ونقلها إلى المقالب العمومية

9. أسفرت الحملات بمدينة الأقصر عن تنفيذ (23) قرار إزالة بزمام الإدارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة

10. الإدارة نفذت بمدينة إسنا نفذت 74 قرار إزالة منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على زمام النيل حتى الآن

11. القرارت بإسنا تضمنت 43 قرار إزالة باسنا عبارة عن 28 مبنى بمسطح 5329 م2

12. شملت الحملات تنفيذ 15 قرار بردم بمسطح 5023 م2

13. فى الأقصر تم تنفيذ 23 قرار إزالة عبارة عن 11 مبنى بمسطح 1735م2 وعدد 12 ردم بمسطح 868 م2

14. فى القرنة تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بناحية القرنة عبارة عن 3 مبانٍ بمسطح 119م2

15. تم تنفيذ أيضاً 3 أخرى بمسطح 50م2، وذلك وفقا لاعمال القانون رقم 12 لسنة 1984 لإزالة التعديات على زمام النيل

16. تم تحصيل مقابل انتفاع عن البواخر والمراسى بداية من يوليو 2018 مبلغ 1908106.66 جنيه من قبل الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل للوجه القبلى باسنا

17.تم تحصيل مبلغ 1824734.66 جنيه من قبل الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا بالأقصر

18. تم تنفيذ (6) قرارات إزالة بالقرنة عبارة عن (3) مبان بمسطح 119م2 ، و(3) أخرى بمسطح 50م2