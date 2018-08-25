فريق مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف يواصل عمله استعدادا للتوزيع

كتب إسماعيل رفعت

بدأت اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع صكوك الأضاحى وهى مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد، تمهيدًا للتوزيع يوم الإثنين القادم، بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث سيتم توزيع ٦٠٠٠ كيلو من اللحوم لمحافظة القاهرة كدفعة أولى، و٤٠٠٠ كيلو لمحافظة الجيزة كدفعة أولى.

وتوزيع ١٠٠٠٠ كيلو لحوم يوم الثلاثاء 28/8/2018م بمحافظتى القليوبية والمنوفية كدفعة أولى ، حيث سيتم توزيع 5000 كيلو من اللحوم بكل محافظة منهما على الأسر الأكثر احتياجًا تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وسيتم التوزيع على باقى المحافظات تباعًا بإذن الله تعالى.