فتح باب القبول بالدراسات العليا والساعات المعتمدة بـ"تجارة عين شمس" غدا

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تقرر فتح باب القبول بالدراسات العليا بالكلية (أكاديمى) دبلومات وماجستير ودكتوراه اعتبارا من غد الأحد 26 أغسطس ولمدة شهر.

وقال قدرى، إن هناك عدة دبلومات تتوائم واحتياجات سوق العمل فى مصر والخارج مثل دبلومة المشروعات الصغيرة والإعلان والاقتصاد الإدارى وإدارة الأعمال الصناعية، علاوة أيضا على الاقتصاد الدولى، كما تقرر أيضا فتح باب القبول ببرامج الشهادات المهنيه بالكليه MPA - DPA والذى يدرس باللغة العربية والإنجليزية، وفى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة هو أيضا برنامج الشراكة مع كلية ادنبرا لإداره الأعمال بانجلترا والذى يدرس باللغة العربية والإنجليزية.

وأوضحت الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برامج الشهادات المهنية بالكلية تساعد دارسيها كثيرا فى مجال أعمالهم بصورة تطبيقية.

من ناحية أخرى، تقرر أيضا فتح باب القبول ببرنامج ونظام الساعات المعتمدة والذي يدرس باللغة العربية ويقبل 600 طالب وطالبة وفي برامج كثيرة منها المحاسبة والتمويل والاقتصاد والتجارة الدولية والتسويق والإحصاء وبحوث العمليات والأسواق والمؤسسسات المالية، والبرنامج قد بدأ منذ عام.