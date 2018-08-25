عمليات "مجلس الوزراء" تعلن عدم رصد أى شكاوى خلال فترة عيد الأضحى

كتبت هند مختار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، السبت، تقريرها بشأن نتائج أعمالها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، التى تم تفعيلها تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من وقفة عرفات صباح الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى الجمعة الموافق 24 أغسطس، وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق.

وأوضحت الغرفة انتهاء فترة انعقادها بالنسبة للعيد، مع استمرار انعقادها بهدف متابعة موقف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة، وذلك حتى عودة آخر فوج للأراضى المصرية وانتهاء موسم الحج, حيث تقوم الغرفة برفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأكدت الغرفة على استمرار متابعتها- على مدار أيام عيد الأضحى المبارك- للموقف الداخلى للبلاد بجميع محافظات الجمهورية مع التأكد بشكل مستمر من توافر جميع السلع بالأسواق وانتظام الخدمات بكافة المرافق, فى إطار من التنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار اليوم وعلى جميع المستويات، مشددة على أنه لم يرد أى شكاوى من المواطنين خلال تلك الفترة مع استقرار تام للأوضاع بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابعت الغرفة بأنها اتخذت- بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة فيها- كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية والخدمية على مستوى الجمهورية وذلك منعاً لظهور أى مشكلات أو طوارئ خلال فترة العيد، مع الاستعداد التام والجاهزية أيضاً لسرعة التعامل مع أى مشكلات قد تطرأ بشكل مفاجئ.

وأشارت الغرفة إلى أنها قد استمرت فى أداء مهامها خلال تلك الفترة بحضور ممثلى وزارات (الدفاع - الداخلية- السياحة - التضامن الاجتماعى - النقل - الصحة والسكان - الطيران المدنى– الكهرباء والطاقة المتجددة– البترول والثروة المعدنية– التنمية المحلية) بالإضافة إلى ممثلى هيئة الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى سياق متصل شددت غرفة العمليات المركزية على استمرار متابعتها لموسم الحج هذا العام، وذلك حتى عودة آخر فوج للحجاج المصريين من الأراضى المقدسة، معلنة أن عدد حالات الوفاة الطبيعية بين الحجاج المصريين بلغ (44) حالة، بالإضافة إلى حالة وحيدة نتيجة حادث مرورى ليصبح إجمالى عدد الوفيات حتى اليوم (45) من إجمالى (73082) حاجاً هذا العام ما بين سياحة وجمعيات وقرعة، بالإضافة إلى حالة مفقودة مصاب بمرض الزهايمر جارى البحث عنه بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضحت الغرفة استمرار التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة، وذلك للاطمئنان على جميع الحجاج المصريين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وذلك بحضور ممثلى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة والسكان والطيران المدنى، وغيرها من الجهات المعنية.

هذا وتستمر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى تلقِّى شكاوى المواطنين على الخط الساخن (16528) أو من خلال الموقع الإلكترونى (www.shakwa.eg).