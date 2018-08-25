عزام الأحمد: وفد حركة فتح يصل القاهرة اليوم لبحث ملف المصالحة

كتب أحمد جمعة

كشف عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، أن وفدًا من قيادة فتح سيتوجه إلى القاهرة اليوم السبت، لبحث ملفى التهدئة فى غزة والمصالحة الفلسطينية مع حماس.

وقال الأحمد في لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمى إن الوفد الذى سيتوجه إلى القاهرة اليوم، يضم إلى جانبه، عضوى اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ وروحى فتوح، كاشفًا أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج لن يرافق الوفد؛ "بسبب تواجده خارج الوطن، إثر إصابته بوعكة صحية".