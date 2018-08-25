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السبت، 25 أغسطس 2018 12:27 م
خالد صلاح
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عريقات: قرار أمريكا بقطع المساعدات تدخل فاضح فى الشئون الداخلية للشعوب

السبت، 25 أغسطس 2018 12:00 م
عريقات: قرار أمريكا بقطع المساعدات تدخل فاضح فى الشئون الداخلية للشعوب صائب عريقات
أ ش أ
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أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم السبت، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، قطع المساعدات عن الشعب الفلسطينى،  وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادى المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة .

وشدد عريقات على رفض الشعب الفلسطينى للمساعدات المشروطة، معتبرا هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح، والاعتراف بالمغزى الحقيقى لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل فى الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية.

وقال: "إن المساعدات ليست منة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولى الذى يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلى لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطينى.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولى،  كما تخلت سابقا عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي".


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صائب عريقات

أمريكا

فلسطين




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