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ضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى قضايا بالغربية

السبت، 25 أغسطس 2018 11:14 م
ضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى قضايا بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى قضايا بالسجن مابين 3 سنوات والمؤبد.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط عبد المنعم الشريف 35 سنة جزمجي مسجل شقي خطر تحت رقم 231 فئة "أ" سرقة بالإكراه سبق اتهامه فى 31 قضية متنوعة ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل، والمشدد 5 سنوات فى قضية عاهة.
 
وضبط المتهم محمود محمد الشوربجي محكوم عليه فى قضية رقم 28020/2424 لسنة 2017 (مخدرات) بالسجن المؤبد، وضبط المتهم اشرف السيد ابراهيم محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية جنايات أول طنطا .
 
كما تم ضبط المتهم صالح مصطفى صالح محكوم عليه بالسجن 3سنوات فى قضية جنايات ثان المحلة(اختلاس)، وضبط احمد محمد داود محكوم عله بالسجن 3سنوات فى قضية جنايات مركز بسيون.
 
وضبط المتهم احمد شلبي حنفي محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى القضية جنايات رأس غارب (مخدرات).
 
وضبط المتهم محمد وحيد عبد السلام ابو حمره محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية جنايات احداث اول المحلة مخدرات، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

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